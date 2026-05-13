Γιουχαρίσματα κατά του Ισραήλ στη Eurovision 2026: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» - Έβγαλαν διαδηλώτρια σηκωτή

Διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ σημειώθηκαν στη Eurovision 2026, καθώς διαδηλωτές φώναξαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Έβγαλαν «σηκωτή» γυναίκα.

eurovision 2026 Ισραήλ
Η εμφάνιση του Ισραήλ στη Eurovision 2026 | AP Photo/Martin Meissner
Σείστηκε η αρένα Wiener Stadthalle στη Βιέννη από τα γιουχαρίσματα και τις διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ στη Eurovision 2026, καθώς άτομα στο κοινό φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ ο Νόαμ Μπετάν διαγωνιζόταν.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, ο ήχος στον α' ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού ήταν αυτός ακριβώς που ερχόταν από τον χώρο, χωρίς καμία παρέμβαση, οπότε ακούστηκαν καθαρά οι διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης.

Μάλιστα, οι σεκιούριτι απομάκρυναν μία διαδηλώτρια κυριολεκτικά «σηκωτή», ενώ υπάρχει αναφορά και για σύλληψη από τις αυστριακές αρχές.

 

ΚΟΣΜΟΣ