Γκίλφοϊλ: «Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς Ευρώπη και Ουκρανία»

Τι αναφέρει σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την ενεργειακή και την εθνική ασφάλεια.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του «Κάθετου Διαδρόμου», προσθέτει.

