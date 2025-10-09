Γκουτέρες: «Να τηρηθούν πλήρως οι όροι της συμφωνίας για τη Γάζα»

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι κλείστηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας τα μέρη «να τηρήσουν πλήρως τους όρους» της.
«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα (...) Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, διαβεβαιώνοντας ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να «αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας με διάρκεια και με βάση αρχές» και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.
- Πρωτοφανές ξέσπασμα της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα έβαλε με τους Ταλιμπάν
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
- Στο πλευρό της Τουρκίας η Ζαχάροβα: «Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο το 1974 στην Κύπρο»
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.