Global Sumud Flotilla: Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα απελευθερώθηκε από τις ισραηλινές φυλακές

Ο εγγονός του εκλιπόντος προέδρου της Νότιας Αφρικής και ακτιβιστή κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα έφθασε σήμερα (08/10) στο Γιοχάνεσμπουργκ μετά την κράτηση και απέλασή του από το Ισραήλ, ως μέλους του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που έπλεε με τελικό προορισμό τη Γάζα προκειμένου να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια.
Ο Μάντλα Μαντέλα, που επέστρεψε στην πατρίδα του μαζί με άλλους τέσσερις Νοτιοαφρικανούς, δήλωσε πως ο ίδιος και η ομάδα που ήταν μαζί κρατήθηκαν σε ισραηλινή φυλακή για έξι ημέρες προτού απελευθερωθούν μέσω Ιορδανίας.
«Μας είχαν δέσει τα χέρια σφιχτά με καλώδια πίσω από την πλάτη, μας έβγαλαν από τα σκάφη μας, μας έβαλαν στην αποβάθρα και μας έκαναν πασαρέλα για να... δουν όλοι», δήλωσε ο 51χρονος Μαντέλα στο αεροδρόμιο, όπου τον υποδέχθηκαν υποστηρικτές της Παλαιστίνης ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες.
«Όμως αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με το τι υφίστανται οι Παλαιστίνιοι σε καθημερινή βάση», είπε, αναφερόμενος στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει σε βάρος αθώων πολιτών με αφορμή τη φονική επίθεσης της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
Το Ισραήλ λέει πως οι αναφορές για λιμό στη Γάζα είναι υπερβολικές και χαρακτήρισε τον στολίσκο τέχνασμα για δημοσιότητα που ωφελει της Χαμάς. Αρνείται ότι κακομεταχειρίστηκε εκατοντάδες ανθρώπους που έθεσε υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
