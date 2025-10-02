Global Sumud Flotilla: Τέσσερα τα πλοία που πλέουν προς Γάζα

Το ταξίδι τους προς τη Γάζα συνεχίζουν, σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης, τέσσερα πλοία του Global Sumud Flotilla που αποσκοπεί στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το σύστημα παρακολούθησης του Global Sumud Flotilla έχει αλλάξει την κατάσταση σχεδόν όλων των σκαφών του στόλου, σε είτε αναχαιτισμένα είτε «θεωρούμενα ως αναχαιτισμένα» από το Ισραήλ, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Αυτά που έχουν απομείνει και πιστεύεται ότι εξακολουθούν να πλέουν είναι τα εξής: το Summertime-Jong και το Shireen, τα οποία είναι σε κατάστασης αναζήτησης νομικής βοήθειας, το Mikeno, το πρώτο σκάφος που έφτασε στα παλαιστινιακά ύδατα, και το Marinette.

The flotilla tracker shows that the Mikeno ship is not moving.



The Marinette ship appears to still be sailing without interruption.



It has yet to be confirmed whether this is the result of an interception.



Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla

Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) εξέδωσε ανακοίνωση για τους Έλληνες αλληλέγγυους, που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, τον Διεθνή Στολίσκο για τη Γάζα, το οποίο κατευθυνόταν στον παλαιστινιακό θύλακα, για να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια.

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου "Global Sumud Flotilla", με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους» σημειώνει το ΥΠΕΞ.

«Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων» συμπληρώνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από Al Jazeera