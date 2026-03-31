Γνωρίστε την Κριστίνα Κοχ, την πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει στη Σελήνη

Η NASA ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του Διαστήματος, με την Κριστίνα Κοχ να αναδεικνύει τη γυναικεία παρουσία και να αλλάζει τα δεδομένα.

Η Κριστίνα Κοχ σε αφίσα για την αποστολή Artemis II | Shutterstock
Η αποστολή Άρτεμις II της NASA προγραμματίζεται να εκτοξευθεί στις 1 Απριλίου 2026 από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη, μετά το Apollo 17 το 1972.

Στο επίκεντρό της βρίσκεται η Κριστίνα Κοχ, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι - ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής επιτυχίας και αναδεικνύει τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Σε έναν χώρο όπου για δεκαετίες κυριαρχούσαν οι άνδρες, η Κριστίνα Κοχ σπάει στερεότυπα και επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες διαθέτουν όλα τα εφόδια για να «πρωταγωνιστήσουν» στην εξερεύνηση του Διαστήματος. 

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

