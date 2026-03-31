Γνωρίστε την Κριστίνα Κοχ, την πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει στη Σελήνη

Η αποστολή Άρτεμις II της NASA προγραμματίζεται να εκτοξευθεί στις 1 Απριλίου 2026 από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη, μετά το Apollo 17 το 1972.
Στο επίκεντρό της βρίσκεται η Κριστίνα Κοχ, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι - ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής επιτυχίας και αναδεικνύει τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.
Σε έναν χώρο όπου για δεκαετίες κυριαρχούσαν οι άνδρες, η Κριστίνα Κοχ σπάει στερεότυπα και επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες διαθέτουν όλα τα εφόδια για να «πρωταγωνιστήσουν» στην εξερεύνηση του Διαστήματος.
- «Λύγισε» ο Τάκης Ζαχαράτος πάνω από το φέρετρο της Μαρινέλλας - Κλίμα συγκίνησης στο λαϊκό προσκύνημα
- Με αφρικανική σκόνη θα καλυφθεί η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
- «Σε εμένα μιλάτε»: Έντονος εκνευρισμός on air - Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι ο Τάκης Χατζής
- Ο τραγικός θάνατος του Μπράντον Λι στα γυρίσματα της ταινίας «Το Κοράκι»
