Γνωρίστε την Κριστίνα Κοχ, την πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει στη Σελήνη

Η αποστολή Άρτεμις II της NASA προγραμματίζεται να εκτοξευθεί στις 1 Απριλίου 2026 από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα, σηματοδοτώντας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη, μετά το Apollo 17 το 1972.

Στο επίκεντρό της βρίσκεται η Κριστίνα Κοχ, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι - ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής επιτυχίας και αναδεικνύει τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Σε έναν χώρο όπου για δεκαετίες κυριαρχούσαν οι άνδρες, η Κριστίνα Κοχ σπάει στερεότυπα και επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες διαθέτουν όλα τα εφόδια για να «πρωταγωνιστήσουν» στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

