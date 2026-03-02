«Γολγοθάς» για Έλληνες εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι: «Θα ήμασταν αιχμάλωτοι στο Ιράν τώρα»

Ο Γιάννης Ασλάνης, Έλληνας πολίτης ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, αφότου η πτήση του αναχαιτίστηκε από ιρανικά μαχητικά, μίλησε για τον «Γολγοθά» που βιώνει ο ίδιος και άλλοι δεκάδες Έλληνες στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ενημέρωσε πως απογειώθηκε από την Σάρτζα, με προορισμό την Ελλάδα, αλλά καθώς βρισκόταν δύο ώρες εν πτήση, ιρανικά μαχητικά πλησίασαν το αεροσκάφος και κάλεσαν τον πιλότο να προσγειωθεί στο Ιράν.

«Τρομαγμένος ο πιλότος μας ανακοινώνει ότι μας έχουν πλευρίσει μαχητικά. Τα είδαμε, ήταν πολύ τρομακτικό. Ο πιλότος δεν δέχθηκε (σ.σ. να προσγειωθεί στο Ιράν) και γυρίσαμε πίσω» περιέγραψε, αναφορικά με τις δραματικές στιγμές στον αέρα. Συμπλήρωσε πως ευτυχώς που δεν το έκανε ο πιλότος, αλλιώς «θα ήμασταν αιχμάλωτοι».

«Όλοι μείναμε παγωμένοι. Το προσωπικό είχε παγώσει, δεν ήξερε τι να μας πει» συμπλήρωσε και κατήγγειλε πως η «αεροπορική είχε επιχειρήσει να σηκώσει αεροπλάνο και πριν από δύο μέρες, αλλά δεν το έκανε». Στο πλαίσιο αυτό, διερωτήθηκε γιατί υποβλήθηκαν σε τέτοια ταλαιπωρία, αφού γνώριζαν ότι δεν θα μπορούσαν να φύγουν.

Σημείωσε πως πετούσαν 4 ώρες για να φτάσουν τελικώς σε ένα αεροδρόμιο όπου είχαν ακυρωθεί 75 πτήσεις και υπήρχαν χιλιάδες εξαγριωμένοι επιβάτες

Στο αεροδρόμιο, «μαζευτήκαμε ένα γκρουπ 40 Ελλήνων», που πέρασαν από ενδελεχή έλεγχο διαβατηρίων, επιτείνοντας την ταλαιπωρία.

Ύστερα, όπως δήλωσε, «μας παράτησαν έξω από το αεροδρόμιο. Δεν έχω πάρει τη βαλίτσα μου, σήμερα θα επιχειρήσουμε μήπως βρούμε βαλίτσες».

Ο ίδιος και οι άλλοι Έλληνες, ορισμένοι εκ των οποίων δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, αναγκάστηκαν να πάμε σε ξενοδοχεία. «Υπήρχε κόσμος που δεν είχε λεφτά να πληρώσει και τα πληρώσαμε εμείς, μετά ανέβαλε η πρεσβεία και μας έφερε σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι».

Για την αντίδραση της πρεσβείας, είπε πως εκτιμά τις προσπάθειες, αλλά «οι πρώτες αντιδράσεις ήταν πολύ αργές. 24 ώρες περιπλανιόμασταν μόνοι».

Όταν προσέγγιζαν το ξενοδοχείο, είδε με τα μάτια του και κατέγραψε την έκρηξη ενός βαλιστικού πυραύλου σε κοντινό σημείο. «Έπεσε βαλλιστικός πύραυλος 2 χιλιόμετρα μακριά. Υπάρχουν πολλές ζημιές, πολλοί τραυματίες».