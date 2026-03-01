Εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο στη Σάρτζα δίπλα στο Ντουμπάι είναι ομάδα Ελλήνων που το πρωί του Σαββάτου είχαν πτήση για Ελλάδα. Το αεροπλάνο τους απογειώθηκε αλλά κατά τη διάρκεια της πτήσης αναχαιτίστηκε από μαχητικά του Ιράν και επέστρεψαν πίσω. Όπως ανέφεραν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ο κόσμος που φτάνει εκεί ολοένα και αυξάνεται και δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Πρόθεση της πρεσβείας είναι να τους μεταφέρει σε ξενοδοχεία στο Ντουμπάι, αλλά οι εικόνες που έχουν από την κατάσταση που επικρατεί δημιουργεί σε όλους φόβο.

«Έχει εκκενωθεί το αεροδρόμιο της Σάρτζα. Είμαστε ένα γκρουπ από Έλληνες γύρω στα 40 άτομα. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε άρρωστα παιδιά, ανθρώπους που δεν προγραμμάτιζαν να μείνουν παραπάνω και δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν κατάλυμα.

Εγώ είμαι επιχειρηματίας εδώ στο Ντουμπάι και ήθελα να ταξιδέψω πίσω στην Ελλάδα γιατί γιόρταζε η κόρη μου. Ήμασταν όλοι χθες να ταξιδέψουμε με την πρωινή πτήση της El Arabia. Μας απογείωσαν στις 9.40 το πρωί ενώ αναμένονταν εχθροπραξίες και όταν φτάσαμε στον εναέριο χώρο του Ιράν μας αναχαίτισαν δύο μαχητικά του Ιράν και μας ζήτησαν είτε να προσγειωθούμε στην Τεχεράνη ή να γυρίσουμε στη Σάρτζα. Ο πιλότος έστριψε το αεροπλάνο και μπορέσαμε να γυρίσουμε μετά από 2-3 ώρες πίσω.

Χρίζουμε βοήθειας. Θέλουμε το υπουργείο Εξωτερικών να συντονιστεί με την πρεσβεία εδώ γιατί δεν έχουν καλά αντανακλαστικά. Εκτιμούμε κάποιες προσπάθειες που γίνονται, αλλά δεν ξέρουν ακόμα πόσοι Έλληνες είμαστε εγκλωβισμένοι στη Σάρτζα, στο Ντουμπάι, στο Αμπου Ντάμπι. Δεν υπάρχει σχέδιο που θα πάμε να μείνουμε, τα πληρώνουμε όλα από την τσέπη μας, ούτε και πώς θα φύγουμε από εδώ. Εκλιπαρώ για βοήθεια, όλοι μας. Η πρεσβεία έδειξε αργά αντανακλαστικά. Μας έστειλε ένα πούλμαν που είναι για 32 άτομα, εδώ είμαστε ήδη πάνω από 50 και αυξανόμαστε», ανέφερε ο Ιωάννης Ασλάνης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» τονίζοντας ότι δεν έχουν ενημέρωση για το πού θα τους πάνε.

Επιπλέον ανέφερε ότι οι βαλίτσες τους είναι ακόμα κλειδωμένες στο αεροδρόμιο. «Είμαστε με τα ρούχα που φοράμε».

Οι εγκλωβισμένοι δήλωσαν ακόμη ότι σε επικοινωνία που είχαν με τον πρέσβη λίγα λεπτά πριν από την τηλεοπτική σύνδεση, η πρόθεση που υπάρχει είναι να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία στο Ντουμπάι, αλλά κανείς δεν θέλει να πάει εκεί μετά τις εικόνες που αντίκρισαν τις τελευταίες ώρες.

«Χθες ήμασταν από τις 2 παρά τέταρτο μέχρι της 9 το βράδυ έξω από το αεροδρόμιο. Είχαν μείνει μόνο οι Έλληνες. Άπλυτοι, νηστικοί, με παιδιά να κλαίνε». «Ακούμε βομβαρδισμούς και βλέπουμε βλήματα να περνάνε». «Στις ειδήσεις δεν επικοινωνούνται ούτε τα μισά από όσα γίνονται. Καίγονται κτίρια, πέφτουν drones και δεν δείχνουν γιατί δεν θέλουν να επηρεαστεί η εικόνα τον ΗΑΕ. Υπάρχει πίεση»