Γουατεμάλα: Εκτέλεσαν εργολάβο και τη γυναίκα του στη μέση του δρόμου, ντυμένοι οικοδόμοι

Σοκαριστικά πλάνα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Ελ Τεχάρ στη Γουατεμάλα, στα οποία φαίνονται έξι άτομα, μεταμφιεσμένα ως εργάτες, να εκτελούν εν ψυχρώ έναν εργολάβο, πρώην υποψήφιο δήμαρχο της πόλης και τη σύζυγό του πυροβολώντας τους πάνω από 50 φορές.

Οι εκτελεστές έστησαν ενέδρα στον 52χρονο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ και τη σύζυγό του νωρίς το πρωί της 8ης Νοέμβρη, ενώ όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, βγήκαν και άνοιξαν πυρ σκοτώνοντάς τους. Μάλιστα, πριν εξαφανιστούν, σκέπασαν το πτώμα του Ραμίρεζ με το μπουφάν του.

Οι Αρχές εντόπισαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες μετά από λίγες ώρες. Διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένο ενώ μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες, δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους εμπλεκόμενους.

Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και ιδιοκτήτης εταιρείας που είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025. Το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης Ελ Τεχάρ, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί.