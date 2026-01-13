Γροιλανδία: «Επιλέγουμε τη Δανία αντί των ΗΠΑ», δηλώνει ο πρωθυπουργός

Η Γροιλανδία «επιλέγει τη Δανία αντί των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη την Τρίτη.

Ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις πρόσφατες συζητήσεις για το καθεστώς του νησιού, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν επιθυμεί να τεθεί υπό τον έλεγχο ή την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επιθυμεί να τεθεί υπό τον έλεγχο τους. Η επιλογή μας είναι σαφής: παραμένουμε με τη Δανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», σημείωσε ο Γροιλανδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Παραμένουμε ενωμένοι με το βασίλειο της Δανίας».