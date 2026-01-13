Γροιλανδία: «Επιλέγουμε τη Δανία αντί των ΗΠΑ», δηλώνει ο πρωθυπουργός

Η Γροιλανδία «επιλέγει τη Δανία αντί των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη την Τρίτη.
Ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις πρόσφατες συζητήσεις για το καθεστώς του νησιού, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν επιθυμεί να τεθεί υπό τον έλεγχο ή την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επιθυμεί να τεθεί υπό τον έλεγχο τους. Η επιλογή μας είναι σαφής: παραμένουμε με τη Δανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», σημείωσε ο Γροιλανδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Παραμένουμε ενωμένοι με το βασίλειο της Δανίας».
- Σε αυτό το σημείο ανοίγει το γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Πόσο θα είναι η μηνιαία συνδρομή
- Ερφάν Σολτάνι: Ποιος είναι ο 26χρονος διαδηλωτής που θα εκτελεστεί αύριο στο Ιράν
- Μαρία Καρυστιανού: Η φόρα, το ευαγγέλιο και ένας ελληνικότατος κίνδυνος
- Gio Kay: Ποιος είναι ο παίκτης του Survivor που κάνει one man show και «κουβαλάει» τα τηλεοπτικά νούμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.