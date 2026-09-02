Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει στρατεύματα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην Αρκτική

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, Δανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία, καθώς η Δανία κινείται για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική μετά τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να αποκτήσει την περιοχή, μεταδίδει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να αποκτήσει το ημιαυτόνομο δανικό νησί, επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και κατηγορώντας την Κοπεγχάγη ότι παραμελεί την άμυνα της Αρκτικής. Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα.

Οι στρατιώτες αποτελούν μέρος της πρώτης ομάδας στο πλαίσιο του νέου εκτεταμένου προγράμματος στρατολόγησης της Δανίας, που στοχεύει στην παραγωγή στρατιωτών ικανών να επιχειρήσουν σε μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και απαιτητικές περιοχές του βασιλείου.

«Δείχνει παρουσία ότι είμαστε εδώ και δεν σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας πετσί. Και σκεφτόμαστε επίσης τους ανθρώπους στη Γροιλανδία», δήλωσε ο 19χρονος στρατιώτης Ντέιβιντ στο Reuters.

Η Κοπεγχάγη έχει δεσμευτεί να διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της άμυνας της Αρκτικής, αφού ο υπουργός Άμυνας της Δανίας παραδέχτηκε χρόνια υποεπενδύσεων στην περιοχή.

«Φυσικά, είμαστε μέρος μιας ευρύτερης εικόνας της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία, αλλά ο ρόλος μας εδώ είναι απλώς να συνεχίσουμε την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων, των στρατιωτών, και να αποκτήσουμε περισσότερη εμπειρία με την εκπαίδευση στο έδαφος και το κλίμα της Αρκτικής», δήλωσε η διοικητής του λόχου, Λοχαγός Λόρα Γέψεν.

Οι νεοσύλλεκτοι συμμετέχουν στην Arctic Endurance, μια δανική στρατιωτική άσκηση που εκπαιδεύει στρατιώτες για μάχη και επιβίωση σε ακραίες συνθήκες ψύχους.

Η άσκηση αποτελεί μέρος της Arctic Sentry, μιας αποστολής του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε φέτος για να ενισχύσει την παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική και να μειώσει τις εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ μετά τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί το μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα στην Αρκτική, έχει επικρίνει την αυξανόμενη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την ως άμεση απειλή για την ασφάλεια που αυξάνει τον κίνδυνο αντιπαράθεσης.

Η Κίνα έχει αυξήσει τη δραστηριότητά της στην πλούσια σε ορυκτά περιοχή, κυρίως σε συνεργασία με τη Μόσχα. Εκπαιδευόμενοι βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, οι νεοσύλλεκτοι κινούνταν μέσα από ένα τοπίο με γυμνούς βράχους και ανοιχτές εκτάσεις, χωρίς να υπάρχουν δέντρα σε κοινή θέα.

«Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα ότι η Δανία ενισχύεται για το μέλλον», είπε ο Άντον, 22 ετών, ένας από τους νεοσύλλεκτους.