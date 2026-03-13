Γροιλανδία: Παραιτήθηκε η Υπουργός Εξωτερικών μετά την αποχώρηση του κόμματός της από τον κυβερνητικό συνασπισμό

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, αφού το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Siumut, του οποίου είναι μέλος, αποφάσισε να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Αφού το κόμμα μου εγκατέλειψε τον (κυβερνητικό) συνασπισμό, οφείλω και εγώ να αποχωρήσω από τα καθήκοντά μου» είπε η Μότσφελντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας όμως ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν συμφωνώ με το κόμμα μου».

Η Βίβιαν Μότσφελντ, ως υπουργός Εξωτερικών και Παιδείας, είχε βρεθεί, μαζί με τον Δανό ομόλογό της, στο επίκεντρο των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Τον Ιανουάριο έγινε δεκτή στον Λευκό Οίκο από τον αντιπρόεδρο Τζ.Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά τις νέες απειλές του Τραμπ για κατάληψη του αρκτικού νησιού.

Η Μότσφελντ «ελπίζει» ότι η κυβερνητική κρίση στη Γροιλανδία δεν θα χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση ώστε να μην προκληθούν άλλες εντάσεις.

«Ο συνασπισμός με τα άλλα κόμματα αντέχει ακόμη και το έργο που ανέλαβα θα το συνεχίσει κάποιος άλλος», είπε, παραδεχόμενη όμως ότι «δεν θα είναι εύκολο για έναν αρχάριο, υπό αυτές τις συνθήκες».

Προσωρινά, τα καθήκοντα της Μότσφελντ αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Φενς Φρέντερικ Νίλσεν.