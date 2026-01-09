Μενού

Γροιλανδία: Πώς είναι να ταξιδεύεις στο μεγαλύτερο νησί του κόσμου

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αποτελεί έναν άγνωστο και ανεξερεύνητο προορισμό για τους περισσότερους.

Γροιλανδία
Άποψη της Γροιλανδίας | Shutterstock
Η Γροιλανδία έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κόσμου τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ που την έφερε στο προσκήνιο με τις δηλώσεις του. Η νησιωτική χώρα γεωγραφικά βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική - ειδικότερα στην Αρκτική -, αλλά εδώ και περίπου 300 χρόνια ελέγχεται από τη Δανία που απέχει σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα.

Αν και αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, είναι και το πιο αραιοκατοικημένο έδαφος, με τον πληθυσμό της να είναι περίπου 56.000, κυρίως αυτόχθονες Ινουίτ.

