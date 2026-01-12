Grok: Οι 2 πρώτες χώρες που απέκλεισαν το δημιούργημα του Έλον Μασκ

Η Μαλαισία και η Ινδονησία απέκλεισαν την πρόσβαση στο Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, λόγω της δυνατότητάς του να δημιουργεί σεξουαλικά explicit deepfakes.

Το Grok, που λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας X, επιτρέπει τη δημιουργία και επεξεργασία εικόνων, ωστόσο πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση φωτογραφιών πραγματικών ανθρώπων, παρουσιάζοντάς τους με αποκαλυπτική ενδυμασία χωρίς τη συναίνεσή τους.

Οι δύο χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας δήλωσαν ότι το εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή πορνογραφικού και μη συναινετικού περιεχομένου που αφορά γυναίκες και παιδιά, γεγονός που τις καθιστά τις πρώτες παγκοσμίως που προχωρούν σε απαγόρευση του Grok.

Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις για ενδεχόμενο αποκλεισμό του Grok και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η υπουργός Τεχνολογίας δήλωσε ότι θα στήριζε μια τέτοια απόφαση, προκαλώντας την αντίδραση του Μασκ, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόπειρα περιορισμού της ελευθερίας του λόγου.

Τα υπουργεία Επικοινωνιών της Μαλαισίας και της Ινδονησίας ανακοίνωσαν την απόφασή τους με ξεχωριστές δηλώσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών της Μαλαισίας ανέφερε ότι είχε ήδη αποστείλει προειδοποιήσεις στην X νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μετά από επανειλημμένη κατάχρηση του Grok για τη δημιουργία επιβλαβούς περιεχομένου.

Σύμφωνα με την Αρχή, η απάντηση της X δεν αντιμετώπισε τους εγγενείς κινδύνους του σχεδιασμού της πλατφόρμας και περιορίστηκε κυρίως στη διαδικασία αναφοράς περιεχομένου από τους χρήστες. Το Grok θα παραμείνει μπλοκαρισμένο έως ότου εφαρμοστούν αποτελεσματικές δικλίδες ασφαλείας.

Η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Ινδονησίας, Meutya Hafid, χαρακτήρισε τη χρήση του Grok για την παραγωγή σεξουαλικού περιεχομένου παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της διαδικτυακής ασφάλειας. Το υπουργείο ζήτησε επίσης επίσημη διευκρίνιση από την X σχετικά με τη χρήση του εργαλείου.

Η Ινδονησία έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τα μέτρα κατά της διαδικτυακής πορνογραφίας, έχοντας ήδη απαγορεύσει πλατφόρμες όπως το OnlyFans και το Pornhub.

Χρήστες της X στην Ινδονησία που βρήκαν αλλοιωμένες εικόνες τους στην πλατφόρμα δήλωσαν οργισμένοι. Η Kirana Ayuningtyas, χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που μοιράζεται διαδικτυακά στιγμές της καθημερινότητάς της, διαπίστωσε ότι άγνωστος ζήτησε από το Grok να την απεικονίσει με μπικίνι.

Παρά το γεγονός ότι άλλαξε τις ρυθμίσεις απορρήτου και επικοινώνησε με την πλατφόρμα, η εικόνα δεν αφαιρέθηκε αποτελεσματικά. Όπως δήλωσε, η διαδικασία αναφοράς είχε ως αποτέλεσμα να δουν ακόμη περισσότεροι το παραποιημένο υλικό, γεγονός που της προκάλεσε έντονη αμηχανία.

Η χρήση του Grok για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων έχει καταδικαστεί διεθνώς, μεταξύ άλλων και από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και «αηδιαστική».

Η υπουργός Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Liz Kendall, δήλωσε ότι θα στηρίξει τη ρυθμιστική αρχή Ofcom εάν αποφασίσει να μπλοκάρει την πρόσβαση στην πλατφόρμα X, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί διαδικτυακής ασφάλειας.