Έλον Μασκ: Μόνο για συνδρομητές οι εικόνες μέσω Grok λόγω του σκανδάλου

Το AI εργαλείο Grok της πλατφόρμας X, που ανήκει στον Έλον Μασκ, απενεργοποίησε σήμερα (9/1) για τους χρήστες χωρίς συνδρομή τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δημιουργία πλαστών εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου με γυναίκες και ανήλικους.

Οι εικόνες αυτές είχαν παραχθεί μέσω επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο πραγματικών προσώπων ώστε να εμφανίζονται γυμνά, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σε ερώτηση χρηστών στο X, το Grok απάντησε: «Η δημιουργία και η επεξεργασία εικόνων είναι προς το παρόν διαθέσιμες μόνο για συνδρομητές επί πληρωμή. Μπορείτε να εγγραφείτε για να ξεκλειδώσετε αυτές τις λειτουργίες».

Έλον Μασκ: Τρέχει να προλάβει την κατακραυγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επιβάλλει συντηρητικό μέτρο μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Η Κομισιόν ζήτησε από την πλατφόρμα X να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα σχετικά με το Grok έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της.

Η Επιτροπή είχε ήδη δηλώσει τη Δευτέρα ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που κυκλοφορούν στο X είναι παράνομες και αποτρόπαιες, ενώ ενώνεται με τις φωνές αξιωματούχων παγκοσμίως που καταδικάζουν τη δημοσίευση μη συναινετικού οπτικού υλικού.

Η Κομισιόν αποφάσισε να παρατείνει προηγούμενη εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε στείλει πέρυσι στο X, η οποία αφορούσε αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα πετάξετε, διότι έχουμε αμφιβολίες για τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τον Δεκέμβριο, η ΕΕ είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στο X για παραβίαση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί την ΕΕ ότι στοχεύει τους τεχνολογικούς κολοσσούς.