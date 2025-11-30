Γυρνούσε ντοκιμαντέρ για 10 χρόνια χωρίς να το ξέρει: Μία κάμερα, μία σπηλιά και τύχη «βουνό»

Την τελευταία φορά που ξεχάσατε την κάμερα του κινητού ανοιχτή στο «βίντεο», το μόνο που αποκομίσατε θα ήταν μία συσκευή με 0% μπαταρία, και κουνημένα πλάνα.

Κρίμα που δεν ήσασταν ο ένας στο ένα εκατομμύριο Κέισι Άντερσον, ο οποίος έπαθε το ίδιο, αλλά άθελά του γύρισε...το ντοκιμαντέρ της δεκαετίας, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Όπως γράφει το UNILAD, ο Κέισι, 49 ετών, είναι φωτογράφος άγριας ζωής με έδρα τις ΗΠΑ , ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις των ζώων της αμερικανικής Δύσης.

Ντοκιμαντέρ «λαχείο»

Τοποθέτησε την κάμερα μέσα σε μια σπηλιά που ήξερε ότι χρησιμοποιούνταν ως φωλιά για αρκούδες πριν από μια δεκαετία, με την ελπίδα να απαθανατίσει την επαναχρησιμοποίηση της φωλιάς.

Αλλά όταν επέστρεψε, μετά από μία δεκαετία στη φωλιά των γκρίζων αρκούδων, διαπίστωσε ότι η κάμερα είχε απαθανατίσει πολύ περισσότερα, για την ακρίβεια ένα οικολογικό «θαύμα».

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Κέισι στο Instagram τον δείχνει να επιστρέφει επιτέλους στην κάμερα, αφού την είχε αφήσει εκεί πριν από τόσα χρόνια.

Οι λεγόμενες «καμεροπαγίδες» είναι ένας χρήσιμος τρόπος για τους φωτογράφους να απαθανατίζουν την άγρια ​​ζωή, επειδή μας επιτρέπουν να φωτογραφίζουμε ζώα που συμπεριφέρονται με πιο φυσικό τρόπο, καθώς δεν υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω για να τα ενοχλήσουν.

Ωστόσο, όπως έδειξε αυτή η περίπτωση, απαιτούν πολλή υπομονή και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μετά από όλο αυτό το διάστημα θα βρείτε κάτι όταν ανακτήσετε την κάμερα, αν η κάμερα είναι ακόμα άθικτη.

Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ο Κέισι χτύπησε «φλέβα χρυσού».

«Όχι μόνο οι αρκούδες είχαν επιστρέψει, αλλά και τα λιοντάρια των βουνών, τα κογιότ και μια εκπληκτική ποικιλία μικρότερων ζώων», είπε στο Newsweek . «Ένα λιοντάρι των βουνών συγκεκριμένα επέστρεφε ξανά και ξανά, σχεδόν με εμμονή».

Περιγράφοντας τον λόγο για τον οποίο επιδιώκει αυτή την τεχνική, είπε: «Αυτό το είδος ανακάλυψης είναι που με ωθεί. Έχω περάσει τη ζωή μου εντοπίζοντας άγρια ​​μέρη και στήνοντας κάμερες για να παρατηρώ ήσυχα τι εκτυλίσσεται όταν δεν υπάρχει κανείς τριγύρω».

Το υλικό περιλάμβανε ένα ορεινό λιοντάρι, κογιότ και, φυσικά, αρκούδες γκρίζλι.

Αλλά υπήρχε ένα ερώτημα που απασχολούσε όσους είδαν την ανάρτηση όπου επέστρεφε να πάρει την κάμερα - πώς στο καλό κράτησε τόσο πολύ η μπαταρία;

Κάποιος έγραψε: «Παρακαλώ πείτε μου ποιες μπαταρίες κράτησαν 10 χρόνια!»

Ο Κέισι απάντησε: «Έμεινα έκπληκτος».

Απαντώντας σε μια άλλη ανάρτηση που έγραφε «Τόσο ωραία. Οι μπαταρίες κράτησαν», ο Κέισι αποκάλυψε ότι η κάμερα δεν είχε παραμείνει εντελώς ανεπηρέαστη κατά τη διάρκεια της μακράς παρακολούθησής της.

Είπε: «Μία αρκούδα την έριξε κάτω, οπότε ήταν ανενεργό για το μεγαλύτερο μέρος εκείνου του χρόνου.»

Παρ 'όλα αυτά, κατάφερε να καταγράψει μερικά αξιοσημείωτα πλάνα εκείνη την περίοδο.