H Eurostar ετοιμάζει τα πρώτα διώροφα τρένα: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα θηρία 200 μέτρων;

Η Eurostar ανακοίνωσε ότι θα φέρει για πρώτη φορά διώροφα τρένα στη Σήραγγα της Μάγχης, σε μια συμφωνία ύψους 2 δισ. ευρώ με την Alstom. Η παραγγελία περιλαμβάνει 30 τρένα «Celestia» με δυνατότητα για 20 επιπλέον, αυξάνοντας τον στόλο της εταιρείας σχεδόν κατά ένα τρίτο.

Πότε ξεκινούν τα νέα τρένα

Τα πρώτα έξι τρένα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2031. Κάθε συρμός θα έχει μήκος 200 μέτρα, ενώ σε διπλή σύνδεση θα φτάνει τα 400 μέτρα, προσφέροντας περίπου 1.080 θέσεις. Θα είναι τα πρώτα διώροφα τρένα υψηλής ταχύτητας που θα διασχίσουν τη Μάγχη.

Σύμφωνα με το cnn.com, η διευθύνουσα σύμβουλος Γκουέντολιν Καζενάβ δήλωσε «ιδιαίτερα περήφανη» για την καινοτομία, τονίζοντας ότι τα νέα τρένα θα προσφέρουν «εξαιρετική άνεση». Η Eurostar, που μετέφερε 19,5 εκατ. επιβάτες πέρυσι, στοχεύει να φτάσει τα 30 εκατ. τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία θα επενδύσει 80 εκατ. ευρώ στο αμαξοστάσιο Temple Mills στο Λονδίνο, το μοναδικό στη Βρετανία που μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλους συρμούς. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα για το αν ο χώρος επαρκεί, καθώς και άλλες εταιρείες -όπως η Evolyn, η Virgin και η συνεργασία Gemini Trains–Uber- διεκδικούν πρόσβαση.

Τι σημαίνει για τους επιβάτες

Σύμφωνα με ειδικούς, η αύξηση των θέσεων μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές, αφού το κόστος λειτουργίας παραμένει ίδιο. Παράλληλα, τα καθίσματα στον πάνω όροφο υπόσχονται την καλύτερη θέα.

Παρά την πρόοδο, το cnn.com, αναφέρει οτι η γενικευμένη χρήση διώροφων τρένων στη Βρετανία θεωρείται απίθανη. Οι περισσότερες γραμμές, που κατασκευάστηκαν πριν από δύο αιώνες, δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο ψηλά οχήματα λόγω σηράγγων, γεφυρών και εναέριων γραμμών.