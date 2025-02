H Κρίστι Νόεμ σκότωσε τον σκύλο της για να δώσει «ένα μάθημα ρεαλισμού»

Είναι μια νέα βαρβαρότητα, αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη νέα του κυβέρνηση. Υπάρχει ο Πίτερ Χέγκσεθ, νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για τον οποίον έχουν διατυπωθεί σοβαρές κατηγορίες για σοβαρό εθισμό στο αλκοόλ και επιθέσεις σε γυναίκες,που έχουν αποσιωπηθεί με υπογραφή εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Υπάρχει και η Κρίστι Νόεμ, πρώην κυβερνήτης της Νότια Ντακότα, νυν Υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, που έχει κάνει κάτι εξίσου αποτρόπαιο. Η Κρίστι Νόεμ σκότωσε τον κατοικίδιο σκύλο της όταν ήταν αυτός μόλις 14 μηνών και έγραψε γι' αυτό, στα απομνημονεύματα της.

Το νέο brand των Ρεπουμπλικάνων πολιτικών είναι ο κυνισμός σε κάθε επίπεδο. Όσο πιο «ωμός» και κυνικός είναι ένας πολιτικός, τόσο πιο καλός ηγέτης είναι, όπως αναφέρει η ίδια η Νόεμ σε απόσπασμα του βιβλίου της "No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward".

Στο βιβλίο αυτό αναφέρει πως σκότωσε το 14 μηνών κυνηγόσκυλο της, τον Κρίκετ, γιατί ήταν υπερβολικά επιθετικός. Ο Κρίκετ είχε κάνει το ύστατο λάθος να επιτεθεί σε ένα κοτέτσι, κάτι που έφερε διαμαρτυρίες από τους ιδιοκτήτες του προς τη Νόεμ.

Εκείνη βρήκε αμέσως τη λύση. Πήρε το εξάσφαιρο της και οδήγησε τον Κρίκετ σε ερημική τοποθεσία. Πάτησε τη σκανδάλη μια φορά, μετά κι άλλη μια. Στη συνέχεια τον έθαψε. Ήταν ένα μάθημα «σκληρού ρεαλισμού» και «δύσκολων αποφάσεων» που πρέπει να λάβει κάθε ηγέτης, ανέφερε αργότερα η Κρίστι Νόεμ.

Στο ίδιο βιβλίο περιέγραψε πώς σκότωσε και μια «αηδιαστική, υπερκινητική κατσίκα». Την πυροβόλησε μια φορά, την άφησε κάμποση ώρα να υποφέρει στα τραύματα της κι έπειτα την αποτελείωσε.

Η Κρίστι Νόεμ εξελέγη με ψήφους 59-34 από την αμερικάνικη Γερουσία. Αξίζει να τονίσουμε πως ανάμεσα στους γερουσιαστές που την ψήφισαν, ήταν και επτά Δημοκρατικοί. Ο Χέγκσεθ εξελέγη οριακά, με ψήφους 51-50, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Βανς να δίνει την κρίσιμη ψήφο της εκλογής του.

(μεε στοιχεία από Guardian, Humanesociety.org)