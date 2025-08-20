H Mελάνια Τραμπ έστειλε γράμμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν όμως κάτι έλειπε

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, προσπάθησε να βάλει τη δική της «πινελιά» στη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ για την ειρήνη, ή έστω την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Το γράμμα της περιέχει ατάκες όπως:

«Κάθε παιδί μοιράζεται τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά του, είτε είχε γεννηθεί σε μια ρουστίκ επαρχία, είτε στο κέντρο μιας υπέροχης πόλης. Είναι τα όνειρα της αγάπης, των πιθανοτήτων να συμβούν όμορφα πράγματα στη ζωή του και της ασφάλειας από κάθε κίνδυνο.

«Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργήσουμε την ελπίδα της νέας γενιάς. Ως ηγέτες, η ευθύνη να φροντίσουμε τα παιδιά μας του έθνους μας, ξεπέρνα την άνεση που μπορεί να απολαμβάνουν ορισμένα.

Στο σημερινό κόσμο, μερικά παιδιά αναγκάζονται να φέρουν ένα διακριτικό γέλιο, ανέγγιχτο από το σκοτάδι γύρω τους, μια σιωπηλή απαξίωση κόντρα στις δυνάμεις που μπορούν να σφετεριστούν το μέλλον τους. Για να προστατέψουμε την αθωότητα αυτών των παιδιών, θα κάνετε κάτι παραπάνω από το να υπηρετήσετε τη Ρωσία, θα υπηρετήσετε όλη την ανθρωπότητα. Aυτή η ξεκάθαρη ιδέα διαπερνά όλη την ανθρωπότητα και εσείς κύριε Πούτιν, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτό το όραμα, αρκεί μόνο η υπογραφή σας»

Σε τι αναφέρεται το γράμμα αυτό;

Στα τουλάχιστον 35.000 παιδιά της Ουκρανίας που έχουν απαχθεί από Ρώσους. Αρκετά εξ' αυτών έχουν σταλεί στο πεδίο της μάχης για να πολεμήσουν κόντρα στην πατρίδα τους. Πρόκειται για ένα έγκλημα πολέμου που έχει διαπράξει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας φαίνεται πως ενημερώθηκε γι' αυτό τον περασμένο Ιούνιο από τους συνεργάτες του και μάλλον δεν του κάηκε καρφί, όπως αναφέρει αυτό το δημοσίευμα του Time.

Τι λείπει από το γράμμα της Μελάνια

Η αναφορά της Ουκρανίας. Η χώρα στην οποία συμβαίνει ο πόλεμος για τον οποίο γίνεται αυτή η μεσολάβηση.