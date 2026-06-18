Μενού

H Shoko Kawata δεν έπρεπε να μείνει έγκυος γιατί είναι δήμαρχος, σύμφωνα με τους πολίτες

Για πολλούς, η εγκυμοσύνη της Shoko Kawata θεωρείται ανεύθυνη από μεριάς της, εξαιτίας της θέσης της.

Reader symbol
Newsroom
Shoko Kawata
Shoko Kawata | Youtube
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στις αρχές του μήνα, η νεότερη δήμαρχος της πόλης Yawata, Shoko Kawata, ανακοίνωσε την άδεια εγκυμοσύνης που θα λάβει, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα που το κάνει. Φυσικά, αυτή η απόφαση δεν θα περνούσε στα ψιλά, εφόσον το χάσμα των φύλων στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας εξακολουθεί να υπάρχει.

Η ανταπόκριση από τους επικριτές ήταν άμεση, με δημοσκοπήσεις να λαμβάνουν χώρα και ο δημόσιος διάλογος να παίρνει φωτιά.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ