H Τουρκία μπλόκαρε κρουαζιερόπλοιο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας: «Απειλή για τις οικογενειακές αξίες»

Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν τον ελλιμενισμό του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» (εταιρείας Virgin Voyages), το οποίο είχε ναυλωθεί αποκλειστικά για ταξιδιώτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Το πλοίο, που μετέφερε πάνω από 1.000 επιβάτες —στην πλειονότητά τους Αμερικανούς, είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Αθήνα με προορισμό τη Βενετία, έχοντας προγραμματισμένες στάσεις στο Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, η Άγκυρα ακύρωσε τις στάσεις αυτές, επικαλούμενη την προστασία των «ηθικών προτύπων» και του «κοινωνικού ιστού» της χώρας. Μετά το ξαφνικό «μπλόκο», η διοργανώτρια εταιρεία αναγκάστηκε να αλλάξει εσπευσμένα το δρομολόγιο, κατευθύνοντας το πλοίο προς το Κάιρο και την Κρήτη.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στη συστηματική σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης Ερντογάν απέναντι στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η οποία περιλαμβάνει και τη μόνιμη απαγόρευση των Pride parades στην Κωνσταντινούπολη την τελευταία δεκαετία.