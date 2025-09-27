Χάκερς έκλεψαν ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας πελατών του Harrods: «Μεμονωμένο περιστατικό»

Το πολυτελές πολυκατάστημα Harrods προειδοποίησε τους πελάτες του ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να έχουν κλαπεί, ύστερα από παραβίαση των συστημάτων πληροφορικής τους.

Ανέφερε δε ότι πληροφορίες, όπως ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ορισμένων διαδικτυακών πελατών εκλάπησαν από τα συστήματα ενός τρίτου παρόχου, σύμφωνα με το BBC.

Το Harrods περιέγραψε την παραβίαση σε email που έστειλε στους πελάτες το βράδυ της Παρασκευής (26/79 ως «μεμονωμένο περιστατικό» και ανέφερε ότι δεν υποκλάπηκαν κωδικοί πρόσβασης ή στοιχεία πληρωμής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Το τρίτο μέρος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό που έχει τεθεί υπό έλεγχο και συνεργαζόμαστε στενά μαζί του για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε ειδοποιήσει όλες τις αρμόδιες αρχές».

Ένας εκπρόσωπος του καταστήματος δήλωσε ότι το δικό του σύστημα δεν είχε παραβιαστεί και ότι η παραβίαση δεν συνδέεται με κυβερνοεπίθεση τον Μάιο, όταν περιόρισε την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους ιστότοπούς του ως προληπτικό μέτρο μετά από μια προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματά του.

Επιθέσεις και σε «Marks & Spencer» και «Co-op»

Μια ομάδα χάκερ με χαλαρές διασυνδέσεις, η οποία ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν πίσω από αυτήν την κυβερνοεπίθεση, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις υψηλού προφίλ στα Marks & Spencer και την Co-op νωρίτερα φέτος.

Τον Ιούλιο, η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος συνέλαβε τέσσερα άτομα σε σχέση με τις χακαρισμένες επιθέσεις.

Μια 20χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Στάφορντσιρ και τρεις άνδρες - ηλικίας μεταξύ 17 και 19 ετών - στο Λονδίνο και στα Δυτικά Μίντλαντς. Όλοι έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Μια άλλη ομάδα ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν πίσω από μια κυβερνοεπίθεση τον Αύγουστο, η οποία σταμάτησε τις παγκόσμιες γραμμές παραγωγής της Jaguar Land Rover (JLR) μέχρι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Ρίτσαρντ Χορν, διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, δήλωσε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να ακούγονται θεωρητικές και τεχνικές, αλλά έχουν «επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο σε πραγματικούς ανθρώπους».

«Οι επιτιθέμενοι γίνονται ολοένα και πιο καλοί στο να προκαλούν αυτές τις επιπτώσεις, βελτιώνουν τις τεχνικές τους», δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 το Σάββατο (27/9).

«Αυτοί οι εγκληματίες... δεν τους νοιάζει ποιον θα χτυπήσουν και δεν τους νοιάζει πώς θα τους πληγώσουν».

«Όλοι οι οργανισμοί, μεγάλοι και μικροί, ανεξάρτητα από το αν θεωρούν τον εαυτό τους κρίσιμο για το έθνος ή όχι, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους πελάτες τους, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να ασφαλίσουν το σύστημά τους».