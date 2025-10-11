Χαμάς: «Δεν παραδίδουμε τα όπλα - Καθαρίζουμε τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ»

Η Χαμάς έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της για να επανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών στη Γάζα που εκκενώθηκαν πρόσφατα από τα ισραηλινά στρατεύματα, διορίζοντας πέντε νέους κυβερνήτες, όλοι με στρατιωτικό υπόβαθρο, ορισμένοι από τους οποίους διοικούσαν προηγουμένως ταξιαρχίες στον ένοπλο βραχίονα της οργάνωσης για την επίβλεψη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η διαταγή κινητοποίησης εκδόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων με το εξής περιεχόμενο:

«Κηρύσσουμε γενική κινητοποίηση ως ανταπόκριση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ. Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες θέσεις σας χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Αναφορές από τη Γάζα υποδηλώνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, μερικοί φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλοι τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν ευρέως αναμενόμενη εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο απαιτεί την αποστράτευση της Χαμάς.

Αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας, δηλώνοντας στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντισταθούν στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Ένας συνταξιούχος Παλαιστίνιος αξιωματικός ασφαλείας που υπηρέτησε για χρόνια στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα δήλωσε ότι φοβάται ότι η περιοχή οδεύει προς έναν νέο κύκλο εσωτερικής αιματοχυσίας.

«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι τα μόνα μέσα για να διατηρήσει ζωντανό το κίνημά της», δήλωσε. Αυτές οι εξελίξεις μετά την κατάπαυση του πυρός έχουν προκαλέσει βαθιά ανησυχία στους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι έχουν ήδη εξαντληθεί από δύο χρόνια καταστροφικού.

Ηγετικό στέλεχος Χαμάς: «Ο αφοπλισμός της Χαμάς δεν πρόκειται να γίνει»

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε παράλληλα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.