Χαμάς για την επίθεση του Οκτώβρη: «Χρυσή στιγμή - Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ»

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς υπερασπίστηκε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, λέγοντας ότι δημιούργησε μια «χρυσή στιγμή» για τον παλαιστινιακό σκοπό.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στη Ντόχα, δύο εβδομάδες αφότου επέζησε από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συγκρότημα της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ο Γκάζι Χαμάντ τόνισε την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και την πληθώρα χωρών που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Δεν δίστασε να ζητήσει συγγνώμη για τις συνέπειες για τους Παλαιστίνιους πολίτες της Γάζας, οι οποίοι έχουν υποστεί δυσανάλογα το βάρος των γενοκτονικών επιθέσεων του Ισραήλ.

Χαμάς: «Περιμέναμε 77 χρόνια αυτή τη στιγμή»

«Ξέρετε ποιο είναι το όφελος της 7ης Οκτωβρίου τώρα; Αν κοιτάξετε τη Γενική Συνέλευση (των Ηνωμένων Εθνών) χθες, όταν περίπου 194 άνθρωποι άνοιξαν τα μάτια τους και κοίταξαν την θηριωδία, την βαρβαρότητα του Ισραήλ και όλων αυτών, καταδίκασαν το Ισραήλ. Περιμέναμε αυτή τη στιγμή 77 χρόνια», είπε.

Διαβάστε ακόμα: Ο Νετανιάχου θέλει η ομιλία του στον ΟΗΕ να ακουστεί σε όλη τη Γάζα: «Βάλτε μεγάφωνα»

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια χρυσή στιγμή για τον κόσμο, μία στιγμή που θα αλλάξει την ιστορία», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του έγιναν την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε ομιλία του στον ΟΗΕ – λέγοντας ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο να διαδραματίσει σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν σχεδόν 1.200 άτομα στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, το ένα τρίτο στρατιωτικοί των δυνάμεων κατοχής, και πήραν περισσότερους από 250 ομήρους.

Το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε την επίθεση για να ξεκινήσει μία άνευ προηγουμένου γενοκτονική επιχείρηση στη Γάζα η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της, έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους, στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες και παιδιά.

Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου ήταν πρωτοφανή στην ισραηλινή ιστορία, αλλά με την εκτεταμένη καταστροφή, τον κατασκευασμένο λιμό και τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών και τραυματιών στη Γάζα, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι η αντίδρασή της δεν είναι παρά μία φονική προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία, παράλληλα εκτελώντας το δόγμα εθνοκάθαρσης κατά των Παλαιστινίων, π[ου ενυπάρχει στην ίδρυση του Ισραήλ.

Όταν το CNN ρώτησε αν η Χαμάς φέρει κάποια ευθύνη, αν οι επιθέσεις άξιζαν τους χιλιάδες νεκρούς στη Γάζα, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς είπε: «Ξέρω ότι το τίμημα είναι τόσο υψηλό, αλλά ρωτάω ξανά, ποια είναι η επιλογή;».

Πηγή: CNN