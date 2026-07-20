Χαμάς: Νέος ηγέτης της οργάνωσης ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Ως νέο γενικό ηγέτη της, η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ Χάγια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Ο Αλ Χαγιά πήρε την θέση του Γιαχία Σινουάρ , ο οποίος έχασε τη ζωή του σε μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις το 202, όσο η Χαμάς βρισκόταν σε πλήρους κλίμακας πόλεμο με το Ισραήλ στην Λωρίδα τη Γάζας.

Ο Αλ Χάγια, που υπήρξε εξόριστος ηγέτης της Γάζας και κορυφαίος διαπραγματευτής, εξελίχθηκε σε ένα κεντρικό πρόσωπο στην ηγεσία της Χαμάς μετά τον θάνατο του Σινουάρ και του Ισμαήλ Χανίγιε, που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

Ο ίδιος βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο, μεταξύ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων, της επίθεσης που είχε πραγματοποιήσει το Ισραήλ στην Ντόχα το 2025, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.