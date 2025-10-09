Χαμάς: «Τελειώνει μόνιμα ο πόλεμος στη Γάζα» - Ήρθε επιβεβαίωση από τους διπλωμάτες

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, επιβεβαίωσε πως «Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά».
Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου.
Πηγή: Al Jazeera
- Ερωτικό τρίγωνο κατέληξε με 14 νεκρούς: Τραγωδία βγαλμένη από Χόλιγουντ στο Νότιο Σουδάν
- Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»
- Γυναίκα αποθηκάριος στην Amazon έστειλε απευθείας στον Μπέζος για λεφτά - Δεν φανταζόταν την απάντηση
- Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.