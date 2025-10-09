Μενού

Χαμάς: «Τελειώνει μόνιμα ο πόλεμος στη Γάζα» - Ήρθε επιβεβαίωση από τους διπλωμάτες

Η Χαμάς επιβεβαιώνει μόνιμο τέλος για τις εχθροπραξίες στη Γάζα.

Reader symbol
Newsroom
Μαχητής της Χαμάς
Μαχητής της Χαμάς | AP
  • Α-
  • Α+

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΧαμάςΧαλίλ αλ-Χάγια, επιβεβαίωσε πως «Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά».

Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: Al Jazeera

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ