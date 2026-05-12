Χανταϊός: Θετικός ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο

Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Υγείας.
Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.
Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.
Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φθάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.
- Survivor: Σοβαρός τραυματισμός παίκτη - Αναστέλλεται η προβολή του ριάλιτι
- Το σχόλιο της Ευγενίας Μανωλίδου για τον «Πυθαγόρα» των Metallica δεν το περιμέναμε
- Χριστίνα Βίδου: Πώς άνοιξε το δελτίο του ΣΚΑΪ στη μετά Κοσιώνη εποχή
- Δημοσκόπηση Alpha: Η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και η τάση για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.