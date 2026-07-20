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Χάος στη Νέα Υόρκη: Μολότοφ στα κεντρικά του FBI - Μια σύλληψη

Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στη Νέα Υόρκη, μετά από επίθεση με μολότοφ στα κεντρικά γραφεία του FBI. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.

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Επίθεση στα γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη | Breaking911@X
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Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Νέα Υόρκη καθώς, έγινε επίθεση με μολότοφ έξω από τα κεντρικά γραφεία του FBI, στο κάτω Μανχάταν. 

Στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν λίγο μετά οι αρχές. «Σήμερα το πρωί ένα άτομο χρησιμοποίησε έναν εμπρηστικό μηχανισμό έξω από την οδό 26 Federal Plaza στη Νέα Υόρκη», έγραψε ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, στο X. «Το άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί δύο ελαφροί τραυματισμοί».

Πρόσθεσε ότι το FBI και η Κοινή Ομάδα Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της Νέας Υόρκης διερευνούν το περιστατικό.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τη στιγμή που βγαίνουν καπνούς από το κτίριο αλλά και τη στιγμή που ο άνδρας συλλαμβάνεται. 

Η αστυνομία δήλωσε στο WABC ότι ο ύποπτος μάλλον είναι διαδηλωτής με ιστορικό δράσης κατά της ICE. Οι αρχές δήλωσαν ότι ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός κατασκευάστηκε με πυροτεχνήματα και εύφλεκτο υγρό.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν επίσης ένα καρότσι που φέρεται να μετέφερε ο ύποπτος στο σημείο, το οποίο, όπως είπαν, περιείχε πυροτεχνήματα και τυφέκια airsoft. Σύμφωνα με το WABC, το καρότσι έφερε μια πινακίδα που έγραφε «ICE Off Our Streets».

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