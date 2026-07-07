Δίπλα από σημείο που γίνονται εργασίες για την γραμμή 9 του Μετρό στη Βαρκελώνη, άνοιξε μια μεγάλη τρύπα 9 μέτρων, με αποτέλεσμα την αναστάτωση των πολιτών και την εκκένωση πέντε κτιρίων στην περιοχή.

Η ειδοποίηση προήλθε από τους ίδιους τους εργάτες οικοδομών, αφού εντόπισαν ασυνήθιστους κραδασμούς στα κτίρια που παρακολουθούν συνεχώς.

Ensurt majúscul aquest matí al barri del Putxet de Barcelona. Un esvoranc de vuit metres de diàmetre i quatre de profunditat produït per les obres de la Línia 9 del metro ha obligat a desallotjar sis finques dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid i Sant Gervasi de Cassoles.… pic.twitter.com/iCAn8HlvvK — diariARA (@diariARA) July 7, 2026

Συγκεκριμένα, η αιτία του συναγερμού, ήταν μια κοιλότητα διαμέτρου οκτώ μέτρων και βάθους τεσσάρων μέτρων που άνοιξε απροσδόκητα, καταπίνοντας την εσωτερική αυλή και μια μικρή αποθήκη που ανήκει σε μια τοπική επιχείρηση, κοντά στο σημείο.

Έξι μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαρκελώνης, περιπολίες της Guardia Urbana και ομάδες κοινωνικών υπηρεσιών στάλθηκαν στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή και να βοηθήσουν τους πληγέντες. Αυτή τη στιγμή, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο πάρα πολλές ζημιές υπέστησαν τα γύρω κτίρια.

El forat detectat al barri del Putxet i el Farró, a Barcelona, fa uns 8 metres de diàmetre i afecta un pati interior i un petit magatzem https://t.co/JGmufC3D67 pic.twitter.com/MsV933Bcx0 — 3CatInfo (@3CatInfo) July 7, 2026



