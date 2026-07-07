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Χάος στην Ισπανία: Άνοιξε τρύπα 8 μέτρων δίπλα σε εργασίες μετρό - Ζημιές και εκκένωση σε πέντε κτίρια

Τρύπα μεγέθους εννέα μέτρων «κατάπιε» αυλή κτιρίου, σε σημείο όπου γίνονται εργασίες μετρό στη Βαρκελώνη. Εκκενώθηκαν πέντε κτίρια και πολλά υπέστησαν ζημιές.

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Προβλήματα λόγω έργων του μετρό στην Ισπανία | diariARA-X
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Δίπλα από σημείο που γίνονται εργασίες για την γραμμή 9 του Μετρό στη Βαρκελώνη, άνοιξε μια μεγάλη τρύπα 9 μέτρων, με αποτέλεσμα την αναστάτωση των πολιτών και την εκκένωση πέντε κτιρίων στην περιοχή. 

Η ειδοποίηση προήλθε από τους ίδιους τους εργάτες οικοδομών, αφού εντόπισαν ασυνήθιστους κραδασμούς στα κτίρια που παρακολουθούν συνεχώς.

Συγκεκριμένα, η αιτία του συναγερμού, ήταν μια κοιλότητα διαμέτρου οκτώ μέτρων και βάθους τεσσάρων μέτρων που άνοιξε απροσδόκητα, καταπίνοντας την εσωτερική αυλή και μια μικρή αποθήκη που ανήκει σε μια τοπική επιχείρηση, κοντά στο σημείο. 

Έξι μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαρκελώνης, περιπολίες της Guardia Urbana και ομάδες κοινωνικών υπηρεσιών στάλθηκαν στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή και να βοηθήσουν τους πληγέντες. Αυτή τη στιγμή, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο πάρα πολλές ζημιές υπέστησαν τα γύρω κτίρια. 


 

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