Χάος στην Ισπανία για τη Guernica του Πικάσο: Διαμάχη με φόντο το αίτημα μεταφοράς του πίνακα

Μια « εσωτερική πολιτιστική διαμάχη» έχει ξεσπάσει στην Ισπανία για το πολυφημισμένο έργο του Πάμπλο Πικάσο Γκουέρνικα (Guernica). Η διαφωνία έχει γεννηθεί ανάμεσα στη Μαδρίτη και στη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση στην Ισπανία σχετικά με το αίτημα της τελευταίας να φιλοξενηθεί προσωρινά το έργο στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο προκειμένου να σηματοδοτήσει την 90ή επέτειο από τον βομβαρδισμό της βασκικής πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο βρίσκεται στο μουσείο Reina Sofía στη Μαδρίτη από το 1992 και τα επανειλημμένα αιτήματα για τη μεταφορά του στη Χώρα των Βάσκων έχουν απορριφθεί.

Το τελευταίο αίτημα έχει οδηγήσει την Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, την ειλικρινή, συντηρητική πρόεδρο της Μαδρίτης, και τον Αϊτόρ Εστεμπάν, ηγέτη του βασκικού εθνικιστικού κόμματος, να ανταλλάξουν προσβολές, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον ότι είναι «επαρχιακός».

«Δεν έχει νόημα να επιστρέφουν όλα στην προέλευσή τους», είπε η Αγιούσο. «Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στείλουμε όλα τα έργα του Πικάσο στη Μάλαγα», αναφερόμενη στην πόλη όπου γεννήθηκε.

«Αντιπροσωπεύει μια επαρχιακή νοοτροπία, ενώ ο πολιτισμός είναι καθολικός», είπε, προσθέτοντας ότι η Βασκική Σοφία επέμεινε ότι η μετακίνηση της Γκουέρνικα ενέχει τον κίνδυνο να βλάψει το έργο.

Ο Εστεμπάν απάντησε ότι αν κάποιος ήταν επαρχιακός, αυτός ήταν ο Αγιούσο, του οποίου η ιδέα για την εθνική ταυτότητα «είναι να πίνει μπύρα στη βεράντα ενός μπαρ», μια αναφορά στην επιμονή του προέδρου της Μαδρίτης να διατηρεί τα μπαρ ανοιχτά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Ο Ιμανόλ Πραντάλες, ο Βάσκος πρόεδρος, ρώτησε: «Έχει η ισπανική κυβέρνηση το θάρρος να μετακινήσει την Γκουέρνικα ; Έσυραν τον Φράνκο έξω από τον τάφο του και δεν είναι σε θέση να μεταφέρουν έναν πίνακα από τη Μαδρίτη στο Εουσκάντι [την περιοχή των Βάσκων]; Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους».

Η βασκική κυβέρνηση θέλει ο πίνακας να κρεμαστεί στο Guggenheim από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Ιουνίου για να τιμήσει την 90ή επέτειο από τον βομβαρδισμό της Γκουέρνικα.

H ιστορία της Γκουέρνικα του Πάμπλο Πικάσο

Το ασπρόμαυρο αριστούργημα του Πικάσο απεικονίζει τη βία της επίθεσης που πραγματοποίησε η ιταλική αεροπορία στις 26 Απριλίου 1937, κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Η Ιταλία ήταν σύμμαχος του Ισπανού στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο και η επίθεση ήταν ένα πρώιμο πείραμα σε αυτό που σύντομα θα γινόταν κοινός τόπος πολέμου: ο αεροπορικός βομβαρδισμός αμάχων.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών στη Γκουέρνικα ποικίλλουν σημαντικά, από 126 έως 1.654, αλλά σε κάθε περίπτωση το έργο του Πικάσο έγινε διεθνές σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου.

Το ζωγράφισε λίγο μετά το γεγονός και εκτέθηκε στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1937. Στη συνέχεια, περιόδευσε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και, καθώς ο Πικάσο αντιτάχθηκε στην επιστροφή του στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, για πολλά χρόνια παρέμεινε κρεμασμένο στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη.

Το 2000, η ​​Βασίλισσα Σοφία απέρριψε αίτημα του MoMA να δανειστεί τη Γκουέρνικα, λέγοντας ότι «το μεγάλο σύμβολο του μουσείου μας πρέπει να παραμείνει, χωρίς εξαίρεση, ξεχωριστό από την πολιτική δανεισμού έργων σε άλλα μουσεία».