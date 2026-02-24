Χάος στο Ιράν: Ένοπλοι αστυνομικοί «μπουκάρουν» στα Πανεπιστήμια για να καταστείλουν τις φοιτητικές διαδηλώσεις

Το 2026 φαίνεται πως θα είναι χρονιά αναταραχών για το Ιράν και σήμερα ένοπλη αστυνομία κατακλύζει τα πανεπιστήμια της χώρας με στόχο την καταστολή των φοιτητικών διαμαρτυριών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Guardian, αστυνομικοί και δυνάμεις ασφαλείας με πολιτικά, πολλοί από τους οποίους ένοπλοι, προσπάθησαν να κατακλύσουν τα εναπομείναντα ανοιχτά πανεπιστήμια του Ιράν σε μια προσπάθεια να καταστείλουν την τέταρτη ημέρα φοιτητικών διαμαρτυριών κατά του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Αναφέρθηκαν επεισόδια σε ορισμένες πανεπιστημιουπόλεις, με βίντεο που έδειχναν συμπλοκές μεταξύ της πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το κράτος Basji και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη. Φορτηγά με πολυβόλα φωτογραφήθηκαν παρκαρισμένα έξω από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, με διαδηλώσεις και στη Μασχάντ.

Αλλού, φοιτητές βρέθηκαν να τους απαγορεύεται η είσοδος εάν είχαν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι σε προηγούμενες διαμαρτυρίες και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων ανακοίνωσαν επίσης το κλείσιμο των μαθημάτων με φυσική παρουσία. Σχεδόν το 80% των πανεπιστημίων του Ιράν διεξάγουν ήδη εικονικά μαθήματα, εν μέρει για να αποτρέψουν τους φοιτητές να συγκεντρωθούν για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης και της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Σε βίντεο από το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Τεχεράνης, ακούγονταν διάφορα συνθήματα, όπως «Πολεμάμε, πεθαίνουμε, παίρνουμε πίσω το Ιράν», «Οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι» και «Χαμενεΐ, Ζαχάκ (βασιλιάς των φιδιών), θα σε θάψουμε ζωντανό».

Οι διαμαρτυρίες αποτελούν ένα σκηνικό γεμάτο εντάσεις, με φόντο τον τρίτο γύρο συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Γενεύη μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

