Χάος στο Μεξικό: Πυρπολημένα οχήματα στο Χαλίσκο για τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»

O στρατός του Μεξικού σκότωσε σήμερα, Κυριακή (22/02) τον πανίσχυρο βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», τον αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα πολλών τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του.

Ο θάνατός του αποτελεί σοβαρή απώλεια στη διακίνηση ναρκωτικών, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπο» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα, που βρίσκονται πίσω από τις μπάρες αμερικανικών φυλακών.

Η είδηση του θανάτου του Οσεγκέρα έγινε γνωστή από τις εφημερίδες El Universal και Reforma, καθώς και από το τηλεοπτικό κανάλι Televisa.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο «Ελ Μέντσο» υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του, έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση.

Οδοφράγματα και πυρπολημένα οχήματα

Η εξόντωση του πανίσχυρου βαρόνου των ναρκωτικών πυροδότησε πολύωρα οδοφράγματα με πυρπολημένα οχήματα στο Χαλίσκο και σε άλλες πολιτείες. Τέτοιες τακτικές χρησιμοποιούνται συνήθως από τα καρτέλ για να εμποδίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την τουριστική πόλη Πουέρτο Βαγιάρτα στο Χαλίσκο, και ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της πολιτείας.

Το απόγευμα της Κυριακής, η Air Canada ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεων προς το Πουέρτο Βαγιάρτα «λόγω συνεχιζόμενης κατάστασης ασφαλείας» και συμβούλευσε τους πελάτες της να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάντοου χαιρέτισε τον θάνατο του Οσεγκέρα σε μια στρατιωτική επιχείρηση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη για το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο».

«Παρακολουθώ τις σκηνές βίας από το Μεξικό με μεγάλη θλίψη και ανησυχία», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.