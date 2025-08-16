Το Χάρβαρντ προειδοποιεί για εξωγήινο «κατάσκοπο» κοντά στη Γη: Πόσο δίπλα μας είναι

Ένας επιστήμονας του Χάρβαρντ εξέδωσε πρόσφατα μια ανησυχητική προειδοποίηση για ένα μυστηριώδες εξωγήινο αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή, η NASA, η οποία το παρακολουθεί τηλεσκοπικά, επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι ο 3I/ATLAS δεν προερχόταν από το ηλιακό μας σύστημα.

Ο εν λόγω κομήτης ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από το τηλεσκόπιο στο Ρίο Χουρτάδο της Χιλής την 1η Ιουλίου φέτος, και οι αστρονόμοι το έχουν χαρακτηρίσει ως διαστρικό λόγω του «υπερβολικού σχήματος της τροχιάς του».

Η NASA αναφέρει ότι ο κομήτης «δεν αποτελεί απειλή για τη Γη και θα παραμείνει μακριά», με την πλησιέστερη απόσταση που θα φτάσει στον πλανήτη μας να είναι περίπου 1,8 αστρονομικές μονάδες (περίπου 170 εκατομμύρια μίλια).

Χάρβαρντ: Τι σημαίνει η εμφάνιση του κομήτη

Αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο ερευνούν το μέγεθος και τις φυσικές ιδιότητες του διαστρικού αντικειμένου, αλλά ένας επιστήμονας φαίνεται να πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι ένας εξωγήινος ανιχνευτής.

Ο θεωρητικός φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ, χωρίς βέβαια να εκπροσωπεί το ίδρυμα, πιστεύει ότι μπορεί να είναι ένα «δυνητικά εχθρικό» εξωγήινο σκάφος που σκοπεύει να κινηθεί προς το μέρος μας.

Μιλώντας στο NewNation, καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη τα UFO και μοιράστηκε μια προειδοποίηση ότι χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα σε περίπτωση που εμείς οι άνθρωποι συναντήσουμε εξωγήινους από το διάστημα.

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έναν διεθνή οργανισμό που θα λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις σχετικά με ένα τέτοιο αντικείμενο», είπε.

«Ανησυχούμε για τις υπαρξιακές απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη, από την κλιματική αλλαγή, από την πρόσκρουση ενός αστεροειδούς, αλλά ποτέ δεν συζητάμε για την εξωγήινη τεχνολογία».

Ο Λόεμπ ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο δεν έχει τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά που θα συνδέονταν με έναν κομήτη. Και έχει πει ότι όχι μόνο είναι μεγαλύτερο από το κανονικό, αλλά έχει και μια πηγή φωτός μπροστά του αντί για την τυπική λαμπερή «ουρά» που χαρακτηρίζει τους κομήτες.

Αν τελικά αποδειχθεί εξωγήινο αντικείμενο, ο επιστήμονας λέει ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιες είναι οι προθέσεις γι' αυτό. «Η αντίδραση πρέπει να εξαρτάται από τις ιδιότητές της και την πρόθεσή της — τι κάνει καθώς μας πλησιάζει;» είπε σε πρόσφατη συνέντευξη.

Πηγή: LadBible