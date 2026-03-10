Χέγκσεθ: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο εχθρός να έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά και πλήρως»

Τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και την υλοποίηση των στόχων τους, που αφορούν την καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης, του ναυτικού της και το να «στερήσουν οριστικά από το Ιράν τα πυρηνικά όπλα», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Χάγκσεθ σημείωσε ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» που διεξάγουν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν «τον αγγίζει προσωπικά», λόγω των δικών του εμπειριών στον πόλεμο του Ιράκ.

Παράλληλα αναφέρει ότι οι Ιρανοί «κινούνται γοργά προς την απόκτηση πυρηνικής βόμβας» και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θα το επιτρέψει ποτέ».

Πρόσθεσε πως οι μουλάδες γνωρίζουν πως ο στρατός τους «αποδυναμώνεται συστηματικά» και ότι το Ιράν «είναι μόνο του και χάνει κατά κράτος».

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο εχθρός να έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά και πλήρως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Σημείωσε ακόμη ότι «δεν είναι 2003 και δεν πρόκειται για ατέρμονη οικοδόμηση έθνους», επιχειρώντας να διαχωρίσει την τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση από τις προηγούμενες αμερικανικές παρεμβάσεις στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής.