Το Ιράν αμφισβητεί τον Τραμπ και τους ισχυρισμούς του για τους όρους της συμφωνίας: «Ψεύτικη νίκη»

Την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συνεδριάζει για την τελική του απόφαση για το Ιράν, η Τεχεράνη κάνει λόγο για «ψεύτικη νίκη» του Αμερικανού Προέδρου, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς για τους όρους της συμφωνίας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, μεταδίδει ότι: «έχει γίνει σαφές σε όλους σχεδόν ότι οι ισχυρισμοί του Αμερικανού Προέδρου, είναι άκυροι.

Μάλιστα οι πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, και οι οποίες παρέμειναν ανώνυμες, ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ, στην πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας, σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια «ψεύτικη νίκη».

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, οι πήγες λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που να ορίζει ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει ξανά το στενό χωρίς να λαμβάνει διόδια. Πρόσθεσαν ότι το Ιράν έχει τονίσει ότι μόλις ανοίξει το στενό, θα μπορεί να παρακολουθεί και να επιθεωρεί πλοία.

Ταυτόχρονα, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ρήτρα στη συμφωνία που να απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει ή, όπως περιέγραψε ο Τραμπ, να «καταστρέψει» τα πυρηνικά του υλικά.

Τέλος, οι πηγές πρόσθεσαν ότι ο Τραμπ παρέλειψε να αναφέρει άλλες βασικές διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και της θέσπισης πλήρους εκεχειρίας στον Λίβανο.

Axios: Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Υπενθυμίζεται ότι, το Axios ανέφερε χθες ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ ενημέρωσαν τον Τραμπ, αλλά δεν το υπέγραψε αμέσως, αλλά ζήτησε μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

Στενό του Ορμούζ : Η ναυτιλία μέσω της βασικής ναυτιλιακής οδού θα είναι «απεριόριστη» και το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια ούτε θα παρενοχλεί πλοία. Το Ιράν θα αφαιρέσει όλες τις νάρκες από τη βασική ναυτιλιακή οδό εντός 30 ημερών.

: Η ναυτιλία μέσω της βασικής ναυτιλιακής οδού θα είναι «απεριόριστη» και το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια ούτε θα παρενοχλεί πλοία. Το Ιράν θα αφαιρέσει όλες τις νάρκες από τη βασική ναυτιλιακή οδό εντός 30 ημερών. Ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ : Οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

: Οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Πυρηνικές συνομιλίες: Το Ιράν θα δεσμευτεί να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τον τρόπο διάθεσης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και τον τρόπο αντιμετώπισης του πυρηνικού προγράμματος. Οι επικριτές λένε ότι αυτό - ένας βασικός πολεμικός στόχος σύμφωνα με τον Τραμπ - απλώς ωθεί αυτό το δύσκολο ζήτημα στο μέλλον.

Το Ιράν θα δεσμευτεί να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τον τρόπο διάθεσης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και τον τρόπο αντιμετώπισης του πυρηνικού προγράμματος. Οι επικριτές λένε ότι αυτό - ένας βασικός πολεμικός στόχος σύμφωνα με τον Τραμπ - απλώς ωθεί αυτό το δύσκολο ζήτημα στο μέλλον. Κυρώσεις: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν πώς το Ιράν μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.

Διαβάστε επίσης: Πολεμοχαρής ή θιασώτης της θεωρίας του τρελού; Ο Τραμπ έχει επιτεθεί ή απειλήσει 1 στις 13 χώρες του πλανήτη

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα ότι «οι πύραυλοι φέρνουν παραχωρήσεις στο Ιράν, όχι ο διάλογος».

Η απάντηση του Ιράν

Η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις «υπερβολικές» απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική» απόφασή του.

«Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του του Ομάν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Αραγτσί κατήγγειλε τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» αλλά και τις «αντιφατικές και άστατες θέσεις» των ΗΠΑ.