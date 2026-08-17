Σε ηλικία μόλις 36 ετών πέθανε δημοφιλής ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο, όπως επιβεβαίωσε επίσημα ο εκπρόσωπός της στο ABC News. Ο πατέρας της, Σκιπ Πανετιέρ, μίλησε συντετριμμένος για ένα «απίστευτο φως» που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε εκατομμύρια θεατές μέσα από την οθόνη, ζητώντας παράλληλα από τα μέσα να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτές τις αδιανόητα δύσκολες στιγμές.

Η ταλαντούχα ηθοποιός ξεκίνησε την πορεία της ως παιδί-θαύμα και καθιερώθηκε γρήγορα στη βιομηχανία του θεάματος, συνδέοντας το όνομά της με εμβληματικούς ρόλους. Το τηλεοπτικό κοινό την αγάπησε μέσα από τις ερμηνείες της ως Κλερ Μπένετ στην επιτυχημένη σειρά «Heroes» και ως Τζουλιέτ Μπαρνς στο δημοφιλές μιούζικαλ «Nashville». Στον κινηματογράφο, άφησε το στίγμα της πρωταγωνιστώντας σε γνωστές ταινίες όπως τα «Remember the Titans», «Raising Helen» και «Ice Princess». Παράλληλα, η παρουσία της ήταν καθοριστική στο διάσημο franchise του «Scream», στο οποίο επέστρεψε το 2023, ενσαρκώνοντας ξανά τη δυναμική Κίρμπι Ριντ.

Πίσω από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, η Χέιντεν Πανετιέρ έδινε τις δικές της σκληρές μάχες, για τις οποίες μιλούσε πάντα με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Στο πρόσφατο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «This Is Me: A Reckoning», μοιράστηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον αλκοολισμό, τα τραύματα του παρελθόντος και την επιλόχειο κατάθλιψη, μετά τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, την οποία απέκτησε το 2014 με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Βλαντιμίρ Κλίτσκο. Το πιο βαρύ πλήγμα, όμως, ήρθε το 2023 με τον ξαφνικό θάνατο του 28χρονου αδελφού της, Γιάνσεν, από καρδιακές επιπλοκές. Ήταν μια τραγωδία που τη σημάδεψε βαθιά, με την ίδια να εξομολογείται πρόσφατα πως όσα χρόνια κι αν περνούσαν, δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει την τεράστια απώλειά του.