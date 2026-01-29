Χένρικ Χολολέι: Η Κομισιόν απέλυσε κορυφαίο αξιωματούχο - Στο μικροσκόπιο η υπόθεση Κατάρ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέλυσε έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους της, τον Χένρικ Χολολέι, μετά από εσωτερική έρευνα που τον έκρινε ένοχο για παραβίαση κανόνων.

Ο Χολολέι, Εσθονός, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για φερόμενη παραβίαση κανόνων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφάνεια, την αποδοχή δώρων και την αποκάλυψη εγγράφων, σύμφωνα με το Politico που έφερε το θέμα στη δημοσιότητα.

«Είμαι απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση της Επιτροπής και είμαι χαρούμενος που αυτή η μακρά διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτέλους», δήλωσε ο Χολολέι σήμερα (29/1).

Ο Χολολέι ήταν προηγουμένως ανώτερος αξιωματούχος μεταφορών της ΕΕ στην Επιτροπή και πιο πρόσφατα Σύμβουλος Άτοκης Κατηγορίας στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Ενημερώθηκε στις 21 Μαρτίου 2025 ότι αντιμετώπιζε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία από την Επιτροπή.

Η υπόθεση συνδέεται με έρευνα της OLAF από το 2023, η οποία ξεκίνησε μετά από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και αφορούσε καταγγελίες για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με συμφωνία αερομεταφορών με το Κατάρ, με αντάλλαγμα δώρα, μεταξύ των οποίων και πολυτελείς διαμονές στη Ντόχα.

Un haut fonctionnaire européen licencié après une enquête disciplinaire liée à des cadeaux offerts par le Qatar: Les commissaires européens ont décidé jeudi 29 janvier de mettre fin au contrat du haut fonctionnaire européen Henrik Hololei, à la suite des… https://t.co/QuBMQhqPmH pic.twitter.com/qPwMwdMyMP — Euractiv France (@Euractiv_FR) January 29, 2026

«Με βάση τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η OLAF και της πειθαρχικής διαδικασίας, το Σώμα των Ευρωπαίων επιτρόπων αποφάσισε να απομακρύνει τον ανώτερο αξιωματούχο από τη θέση του», δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής που γνωρίζει το θέμα.

Σύμφωνα με έγγραφο, η έρευνα εξέτασε πιθανές παραβιάσεις τεσσάρων άρθρων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της Επιτροπής.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε πειθαρχική διαδικασία σε σχέση με έναν ανώτερο αξιωματούχο», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν, χωρίς να κατονομάσει τον αξιωματούχο.

Τρεις αξιωματούχοι της Επιτροπής που γνώριζαν την έρευνα επιβεβαίωσαν ο Χολολέι ήταν ο εν λόγω αξιωματούχος. Δύο από αυτούς και ένας τέταρτος αξιωματούχος επιβεβαίωσαν την απόλυσή του. Τους δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσουν ανοιχτά για ένα εμπιστευτικό ζήτημα.

«Αυτή η διαδικασία διαπίστωσε ότι το εν λόγω μέλος του προσωπικού παραβίασε τους ισχύοντες κανόνες», δήλωσε ο Βιρκούνεν. Το σώμα των επιτρόπων «αποφάσισε να εφαρμόσει κατάλληλα και ανάλογα μέτρα σε αυτόν τον ανώτερο αξιωματούχο».