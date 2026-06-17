Χεζμπολάχ: «Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει αν το Ισραήλ δεν φύγει από τον Λίβανο»

Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσινγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε πως η συνεχιζόμενη παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο θα αποτελούσε παραβίαση του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν εδάφη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ύστερα από τρεις μήνες αεροπορικών επιδρομών και χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, αφότου η λιβανική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο αποκλιμακώθηκαν μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο δεν σταμάτησαν εντελώς και το Ισραήλ ξεκαθάρισε πως θα διατηρήσει στρατεύματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Σήμερα το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ γνωστοποίησε πως, εξ όσων γνωρίζει, το Ιράν θα έθετε την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο ως προαπαιτούμενο για τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει μετά την επίσημη υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης (MoU) την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο αυτών θα μπουν στο μικροσκόπιο κρίσιμα ζητήματα, όπως το τι μέλλει γενέσθαι με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο», δήλωσε το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέμεινε νωρίτερα πως «χωρίς την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων» από τον νότιο Λίβανο, «δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη «παραβίαση του μνημονίου».