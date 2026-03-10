Μενού

Χεζμπολάχ: «Συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ»

Συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίων ισραηλινών στρατευμάτων η Χεζμπολάχ και αναλαμβάνει την ευθύνη για ακόμα μία επίθεση με ρουκέτες.

Ισραήλ-Λίβανος
Επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και στρατιωτικών θέσεων.

Η ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι μαχητές της εκτόξευσαν ρουκέτες τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (10/03) προς την τοποθεσία Αλ-Μαλίκιγια, στο βόρειο Ισραήλ, απέναντι από την πόλη Αϊταρούν στα σύνορα με τον Λίβανο, όπως μεταδίδει το alzazeera.

Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για ακόμη μία επίθεση με ρουκέτες σε «νεοσύστατη τοποθεσία» στο Τζαμπάλ αλ-Μπατ, κοντά στο Αϊταρούν, καθώς και για τα πλήγματα εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και θέσης πυροβολικού κοντά στο αλ-Αμπάντ, στο νότιο Λίβανο.

Επιπλέον, η οργάνωση ανέφερε ότι μαχητές της επιτέθηκαν και σε ισραηλινή θέση στο Τελ ελ-Χαμάμες, νότια της πόλης Χιάμ, με ομοβροντία ρουκετών.

