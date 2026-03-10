Ιράν: «Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν είναι στην ατζέντα μας» λέει ο Αραγτσί

Μιλώντας σε δημοσιογραφική εκπομπή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναφέρθηκε στον αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για οποιοδήποτε σχόλιο», προσθέτοντας πως όλοι αναμένουν τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις του, οι οποίες θα γίνουν αργότερα.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, απάντησε ότι δεν πιστεύει πως το θέμα των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον θα επανέλθει στην ατζέντα, επισημαίνοντας την «πολύ πικρή εμπειρία» που, όπως είπε, είχε το Ιράν από προηγούμενες επαφές.
Υπενθύμισε ότι τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις, στη διάρκεια των οποίων, όπως υποστήριξε, το Ιράν δέχθηκε επίθεση, παρότι, όπως είπε, οι Αμερικανοί είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν είχαν τέτοια πρόθεση και ότι επιδίωκαν την ειρηνική επίλυση του πυρηνικού ζητήματος μέσω διαλόγου.
Όπως πρόσθεσε, μετά από τρεις γύρους διαπραγματεύσεων, κατά τους οποίους η αμερικανική πλευρά φέρεται να αναγνώρισε σημαντική πρόοδο, αποφασίστηκε τελικά να πραγματοποιηθεί επίθεση. «Γι’ αυτό δεν πιστεύω ότι οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς θα βρίσκονται πλέον στην ατζέντα μας», κατέληξε.
- Προειδοποίηση από τη Διευθύντρια του ΔΝΤ: «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
- Μπακογιάννη: Η άγνωστη ιστορία για τον τοκετό της στα 20 - «Έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;»
- Ανησυχία για τη «μαύρη βροχή» μετά τις επιδρομές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν - Τι είναι και τι προκαλεί
- Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος η ηθοποιός - «Το θέλαμε και το προσπαθήσαμε πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.