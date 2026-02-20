Χιλή: Σοκαριστικό βίντεο από ανατροπή και έκρηξη φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο στο Santiago της Χιλής, η οποία μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε πύρινη κόλαση.

Το βυτιοφόρο, που μετέφερε υγραέριο, ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ισχυρότατη έκρηξη και να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα τόσο σε σταθμευμένα όσο και σε διερχόμενα οχήματα, προκαλώντας σκηνές πανικού στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά. Οι αρχές προχώρησαν στον άμεσο αποκλεισμό της περιοχής, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις χιλιανές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταγράφει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού και τα δραματικά δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της έκρηξης, ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη σφοδρότητα του περιστατικού. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.