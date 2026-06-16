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Χιλιάδες Λιβανέζοι που εκτόπισε το Ισραήλ επιστρέφουν στα χωριά τους: Ελπίδες για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν στα χωριά τους στο νότιο Λίβανο μετά την ανακοίνωση μιας αρχικής συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν.

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Λιβανέζος επιστρέφει στο κατεστραμμένο από το Ισραήλ χωριό του
Λιβανέζος επιστρέφει στο κατεστραμμένο από το Ισραήλ χωριό του | AP
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Χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν στα χωριά τους στο νότιο Λίβανο μετά την ανακοίνωση μιας αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι εκτοπισμένοι από τις απρόκλητες επιθέσεις του Ισραήλ κάτοικοι οδηγούν πίσω στα χωριά τους, στο Ρμαϊλέ, κοντά στο Λίβανο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν εικόνες από ντόπιους να στέκονται πάνω στα ερείπια των κατεδαφισμένων από τους βομβαρδισμούς σπιτιών, καθώς επιχειρούν να δουν τι έχει απομείνει από τις περιουσίες τους, σε μια περιοχή που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις αεροπορικές επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής.

 

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