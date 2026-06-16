Επιμένει ο Τραμπ για το Ορμούζ: «Θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή και θα είναι χωρίς διόδια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Στενό του Ορμούζ θα «ανοίξει πλήρως μέχρι την Παρασκευή» και «χωρίς διόδια», όπως ανέφερε μιλώντας με τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν.

Ο Τραμπ δήλωσε στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Sky News:

«Καλά πράγματα συμβαίνουν. Τα πλοία αρχίζουν να κινούνται τώρα. Θα ανοίξουμε πλήρως το Στενό του Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή» και πρόσθεσε:

«Το Στενό θα ανοίξει χωρίς χρέωση και θα είναι δωρεάν πέραν των 60 ημερών... Όταν ανοίξει μόνιμα, θα είναι δωρεάν».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου για να διαβάσει την ακριβή διατύπωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Τύπο, «επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο».

«Όχι μόνο θα το δημοσιεύσω, αλλά πιθανότατα θα κάνω και συνέντευξη Τύπου και θα σας το διαβάσω λέξη προς λέξη», είπε.

Ο Τραμπ θα στείλει την συμφωνία στο Κογκρέσο

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να στείλει το τελικό κείμενο της συμφωνίας του με το Ιράν στο Κογκρέσο για εξέταση, παρόλο που παραδέχτηκε ότι αυτό δεν του είχε περάσει από το μυαλό αρχικά.

«Ναι, θα το έκανα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, ούτε καν το σκέφτηκα, αλλά θα το κάνω. Θα το στείλω στο Κογκρέσο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Τραμπ παρουσίασε την απόφασή του ως σχεδόν δεύτερη σκέψη: «Μου αρέσει η ιδέα. Στείλτε την στο Κογκρέσο, παρακαλώ».