Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση παραμένουν τουλάχιστον 1.000 πολυκατοικίες στην Ουκρανία

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, την ίδια ώρα που μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Βορονέζ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή (09/01), σημειώθηκε μία επίθεση από πυραύλους κατά του Κιέβου, η οποία οδήγησε στο να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση πρακτικά ολόκληρη η πόλη όσο επικρατούσε ξαφνικό κύμα κακοκαιρίας.

Οι αρχές αποκατέστησαν μόλις σήμερα (11/01) την παροχή νερού και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης σε μερικές περιοχές.

This is what a strike by a Russian "Oreshnik"/"Kedr" (RS-26) ballistic missile looks like, tonight in Lviv



Again, without warheads, just empty submunitions - duds. Just like a year and a half ago in Dnipro.



HOW THIS MISSILE WORKS - The RS-26 reaches its target, splits into… pic.twitter.com/Md2OLDegqj — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) January 8, 2026

Ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Βορονέζ

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drone, στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσίαη οποία οδήγησε στον θάνατο μιας γυναίκα και στον τραυματισμό ακόμη τριών ατόμων,, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολείο και πολλά κυβερνητικά κτήρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, πρόσθεσε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Η πόλη μας υπέστη μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» σημείωσε, χρησιμοποιώντας τον όρο της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το πλήρες εύρος της επίθεσης εναντίον της Βορονέζ, που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο.