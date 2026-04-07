Χοσέ Λουίς Άμπαλος: Ξεκίνησε η δίκη του Ισπανού πρώην υπουργού για διαφθορά

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για διαφθορά του Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους των Σοσιαλιστών και πρόσωπο κλειδί στην άνοδο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, μια υπόθεση που φέρνει σε δύσκολη θέση το κόμμα του.

Η ακροαματική διαδικασία για αυτήν την υπόθεση που αφορά υπεξαίρεση, αθέμιτη άσκηση επιρροής και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα που αφορούν παράτυπες συμβάσεις για την πώληση μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ξεκίνησε στις 10:15 (ώρα Ισπανίας, 11:15 ώρα Ελλάδας).

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, συγκλονίζει τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας, βασική δέσμευση της οποίας ήταν πάντα η καταπολέμηση της διαφθοράς και ανήλθε στην εξουσία πριν από οκτώ χρόνια μετά από ψήφο δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Μαριάνο Ραχόι, η οποία είχε εμπλακεί σε σκάνδαλα.

Χοσέ Λουίς Άμπαλος: Το «αγκάθι» στο πλευρό του Σάντσεθ

Εξάλλου η δίκη ξεκίνησε έπειτα από πολλές εκλογικές ήττες για τους Σοσιαλιστές και λίγο πριν τη διεξαγωγή περιφερειακών εκλογών στην Ανδαλουσία στις 17 Μαΐου.

Η αντιπολίτευση φαίνεται να απολαμβάνει αυτό το σκάνδαλο, απαιτώντας την παραίτηση του Σάντσεθ σε κάθε στάδιο της νομικής διαδικασίας, καθώς αρκετοί από τους στενούς συνεργάτες του βρίσκονται επίσης στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

«Ας θυμηθούμε» ότι ο Πέδρο Σάντσεθ «έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Άμπαλος», τόνισε ο Χουάν Μπράβο, εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP) χθες Δευτέρα, προσθέτοντας: «Ήταν φίλος του και πολύ πιθανόν συνεργός του».

Οι Σοσιαλιστές απαντούν υπενθυμίζοντας ότι χθες Δευτέρα ξεκίνησε στη Μαδρίτη η δίκη ενός πρώην υπουργού Εσωτερικών του PP, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε ένα δίκτυο παρακολούθησης και φίμωσης ενός πρώην ταμία του κόμματος ο οποίος απειλούσε να αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες που θα τον έφερναν σε δύσκολη θέση.

Ο Άμπαλος, που δηλώνει αθώος, δικάζεται μαζί με τον πρώην σύμβουλό του Κόλντο Γκαρθία και τον επιχειρηματία Βίκτορ ντε Αλντάμα. Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί στον πρώην υπουργό ποινή κάθειρξης έως 24 ετών.