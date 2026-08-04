Χτύπημα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ - Αγνοείται ναυτικός

Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ. Κατά τις πληροφορίες που μεταφέρονται, αγνοείται ένας ναυτικός.
Γίνεται λόγος για χτύπημα στο φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Minoan Pioneer, το οποίο πλέει με σημαία Λιβερίας.
Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO, το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Κασάμπ, στο Ομάν.
Σύμφωνα με το Marine Traffic, το τελευταίο του σήμερα εκπέμφθηκε πριν από περίπου 18 ώρες στον κόλπο του Ομάν.
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