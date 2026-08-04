Χτύπημα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ - Αγνοείται ναυτικός

Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ. Κατά τις πληροφορίες που μεταφέρονται, αγνοείται ένας ναυτικός.

Γίνεται λόγος για χτύπημα στο φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Minoan Pioneer, το οποίο πλέει με σημαία Λιβερίας.

Then the physical channel spoke. The cargo ship Minoan Pioneer was struck 20nm northeast of Al Khasab at 22:00 UTC Monday. Engine room hit, fire aboard, one crew member missing.



Two vessels had near-misses on Aug 2. — QuantApexAI (@QuantApexAI) August 4, 2026

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO, το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Κασάμπ, στο Ομάν.

Overnight, the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reported that a cargo vessel was struck by an unidentified projectile approximately 20 nautical miles northeast of Al Khasab, Oman. pic.twitter.com/MJhgZTaLoF — The Cradle (@TheCradleMedia) August 4, 2026

Σύμφωνα με το Marine Traffic, το τελευταίο του σήμερα εκπέμφθηκε πριν από περίπου 18 ώρες στον κόλπο του Ομάν.

BREAKING



A cargo vessel has reportedly been struck by an “unknown projectile” near Al Khasab, Oman, according to UKMTO. Authorities are monitoring the situation as investigations continue. 🌍 pic.twitter.com/d5oPaSc7bg — Tmynews (@tmynewspapers) August 4, 2026