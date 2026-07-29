Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν τρία τάνκερ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν (σ.σ. τις ιρανικές εντολές), αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών, μετέδωσε το πρακτορείο.

Εκτόξευση στην τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ περί αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης, εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», αλλά «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς».

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραφε άνοδο 3,67% στα 82,17 δολάρια κι αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια, ενώ είχαν υποχωρήσει τα τελευταία 24ωρα.