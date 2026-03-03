Χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Σκληρές μάχες στον Λίβανο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν δυο μη κατονομαζόμενες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν δυο ισχυρές εκρήξεις και ένας πως είδε στήλη καπνού, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων που εξαπολύει σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του αμερικανικού και του ισραηλινού στρατού από το Σάββατο.

Τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έγιναν δυο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου, όπου εδρεύουν πολλές πρεσβείες.

Παράλληλα, το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα ότι η επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ ήταν «αμυντική ενέργεια», έπειτα από έναν και πλέον χρόνο ακατάπαυστων ισραηλινών πληγμάτων παρότι επισήμως εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

AHORA: Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan la sede de Hezbolláh y las instalaciones de almacenamiento de armas en Beirut. pic.twitter.com/J81v8sI3CE — Media Oriente (@MediaOriente) March 2, 2026

«Επί δεκαπέντε μήνες, η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου συνεχίζεται, με δολοφονίες, καταστροφές κάθε είδους και εγκληματικές πράξεις», τόνισε το σιιτικό κίνημα, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στην δολοφονία το Σάββατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αντίθετα με προηγούμενο μήνυμα.

Ως απάντηση ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ» στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, μετά την προειδοποίησή του ότι ετοιμάζεται να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει την εκστρατεία του εναντίον του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.