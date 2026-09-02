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Η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν είναι ερωτευμένη με 22χρονο φοιτητή

Η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν Οζιέρ αποκάλυψε πως βρίσκεται σε ερωτική σχέση με έναν 22χρονο φοιτητή μέσα από τα social media της.

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Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν και ο 22χρονος σύντροφός της
Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν και ο 22χρονος σύντροφός της | Instagram / antoine.lcmte
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Ένα απρόσμενο ειδύλλιο είδε το φως της δημοσιότητας στη Γαλλία, καθώς όπως μεταδίδεται, η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν Οζιέρ βρίσκεται σε ερωτική σχέση με έναν 22χρονο φοιτητή.

Η Μπριζίτ Μακρόν έχει τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο με τον Αντρέ-Λουί Οζιέρ, με την Τιφέν να είναι η μικρότερη εξ' αυτών. Η 42χρονη δικηγόρος που έχει δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της, τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία, είναι ξανά ερωτευμένη, αυτή τη φορά με έναν άντρα πολύ μικρότερο της και συγκεκριμένα κατά 20 χρόνια.

Την σχέση της αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα δικά της social media, δείχνοντας πως δεν έχει καμία διάθεση να κρύψει ότι είναι ερωτευμένη.

Ο 22χρονος σύντροφός της είναι φοιτητής από το 2023 και ασχολείται με τα θαλάσσια σπορ, ενώ κάνει αρκετές εμφανίσεις στο προφίλ της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, μέσω βίντεο και φωτογραφιών.

 

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