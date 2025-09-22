Η άβολη χειρονομία της χήρας του Τσάρλι Κερκ στην κηδεία του, που παρέπεμπε σε ροκ συναυλία

Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, ανέβηκε στη σκηνή του γηπέδου στην επιμνημόσυνη δέηση του συζύγου της, μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, για να παρηγορηθεί στη αγκαλιά του 79χρονου προέδρου των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, έδειξε προς μια μεγάλη φωτογραφία του συζύγου της και ιδρυτή της Turning Point USA και τότε προχώρησε σε μία χειρονομία που μπέρδεψε και προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

Έκανε τη χειρονομία με τα «κέρατα», μία κίνηση που βλέπουμε συχνά σε ροκ και μέταλ συναυλίες.

Η χήρα του Κερκ | AP

Ένα άτομο ζήτησε από το bot Grok της xAI, του Ίλον Μασκ να εξηγήσει την χειρονομία.

«Αυτή η εικόνα δείχνει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Έρικα Κερκ στην επιμνημόσυνη δέηση του Τσάρλι Κερκ. Κάνει μια χειρονομία με τον δείκτη και το μικρό της δάχτυλο τεντωμένα, την οποία κάποιοι ερμηνεύουν ως «47» σε ένδειξη υποστήριξης της προεδρίας Τραμπ (ως 47η).

Άλλοι το βλέπουν ως το σύμβολο του «rock on» ή του «horns», που μερικές φορές συνδέεται με διάφορες πολιτισμικές έννοιες», απάντησε η εφαρμογή του ΑΙ.

«Συγγνώμη, αλλά γιατί η Έρικα έκανε την χειρονομία με το κέρας του διαβόλου στο τέλος με τον Τραμπ; Παρακολούθησα ολόκληρη την επιμνημόσυνη δέηση και θεώρησα ότι ήταν πολύ συγκινητική και οι ομιλίες ήταν συγκινητικές, αλλά γιατί το έκανε αυτό η ίδια; Δεν ήταν ροκ συναυλία. Είμαι πραγματικά μπερδεμένος», ρώτησε ένα άλλο άτομο στο X.

Τι πραγματικά εννοούσε με την κίνηση αυτή, θα το μάθουμε προσεχώς. Η ουσία είναι πως ξένισε και δημιούργησε πολλές απορίες.